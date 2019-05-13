عبد الواحد تعلق على اختيار محافظ نينوى وتقارنه بتنصيب الحلبوسي

2019/05/13 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ علقت القيادية بتحالف الاصلاح سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، على اختيار منصب محافظ نينوى الذي جرى ظهر اليوم.وقالت عبد الواحد في تغريدة على حسابها تويتر: “بعيدا عن الصفقات والشراء والبيع فالديمقراطية تعني فوز الأغلبية”.

واضافت “محافظ نينوى حصل على الأغلبية كما في السابق حصل السيد الحلبوسي على الأغلبية وسط اعتراضات كتل مهمة منها سائرون”.

يذكر ان مجلس محافظ نينوى قد صوت اليوم على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.

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