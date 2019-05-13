أول تصريح من محافظ نينوى الجديد ونائبه الأول

2019/05/13 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد، ونائبه الأول سيروان محمد، بالعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعمار المحافظة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي فيها.

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