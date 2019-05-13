2019/05/13 | 20:50

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فنلندا تضبط أجهزة متجهة للعراق تدخل بصناعة الأسلحة النووية

متابعة/ خطوة برس

ضبطت الجمارك الفنلندية، الإثنين، أجهزة كانت متجهة للعراق، ويمكن استعمالها في تصنيع أسلحة نووية.

فيما لم يصدر رد من الجانب العراقي على ذلك حتى الساعة.

وحسب بيان صادر من الجمارك الفنلندية، فإنّها ستفتح تحقيقا مع الشركة المرسلة للأجهزة بسبب إجراءاتها المخالفة لقوانين البلاد، دون الكشف عن اسم تلك الشركة، والجهة المستوردة لها.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة المضبوطة يمكن استعمالها لأغراض عسكرية ومدنية.

وأوضح كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي، أنّ الأجهزة المضبوطة تستخدم لإجراء ما يُعرف بـ”تحليل مطياف الكتلة” {Mass spectrometry}.

ولفت كنابي إلى أنّ الشركة المرسلة للمعدات هي شركة محلية وليست عالمية، مبيناً أنهم لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ استيراد هذه المعدات حسب القوانين الفنلندية من الولايات المتحدة لا يتطلب موافقات رسمية، أما في حال تصديره للعراق فينبغي على الشركة المصدرة أخذ موافقة الجهات الرسمية الفنلندية أو موافقة الولايات المتحدة.

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