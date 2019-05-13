مقتل واصابة اربعة جنود غربي نينوى

2019/05/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين بمقتل واصابة اربعة جنود غربي نينوى.

وابلغ المصدر شفق نيوز بأن جندياً قتل، واصيب 3 اخرون بانفجار عبوة من مخلفات داعش في قرية المصايد غربي نينوى.

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