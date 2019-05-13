الزاملي: ايران ستوجه ضربة داخل العراق بهذه الحالة

2019/05/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، ان ايران قد توجه ضربة بداخل العراق، في حال اندلعت حرب بينها وبين الولايات المتحدة.

ونقلت سبوتنيك عن الزاملي قوله ان "الحرب في حال وقعت، فإن العراق بالتأكيد سيكون ساحة لها"، مضيفا انه "في حال قصفت الولايات المتحدة أهدافا داخل إيران، الأخيرة سترد بالتأكيد باستهداف القوات الأمريكية داخل العراق، والقواعد العسكرية والسفارة وغيرها من المصالح، لذلك على الحكومة العراقية أن تأخذ مواقف جادة، وأن تستخدم كل الطرق والأساليب لمنع الصدام على أرض العراق".

وتابع الزاملي أن "الحكومة العراقية تسعى جاهدة لأن تلعب دور الوسيط، لكن الوساطة هنا لا يمكن أن تتحقق من الجانب العراقي، خصوصا أن أحدا لم يطلب منها أن تقوم بهذا الدور، ثانيا إمكانيات الدولة العراقية بسيطة، حتى أن الحكومة غير مكتملة النصاب، وهناك أربع حقائب وزارية شاغرة، ناهيك عن أن القرار العراقي غير موحد، وهو مشتت ولا يوجد له سمة فردية، إنما عبارة عن قرارات مختلفة".

وأكد ان "العراق يحاول أن ينأى بنفسه عن هذه الحرب، ويحاول أن يكون في الوسط، لكن هذا أيضا غير ممكن، لأن أي من الطرفين لن يقبل الحلول الوسط، وهناك قاعدة معروفة، أن لا حلول وسطى في الحروب".

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