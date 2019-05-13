الاحصاد المركزي: عدد الفلسطينين تضاعف 9 مرات منذ عام 1948

2019/05/13 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن عدد المواطنين الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ عام 1948، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى الحادية والسبعين للنكبة.وأشار الجهاز في بيان، إلى أن “عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم، بلغ في نهاية العام 2018 نحو 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف أعدادهم أكثر من 9 مرات […]

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