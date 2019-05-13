نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية يرجح تسميةَ نيجرفان بارزاني رئيساً للاقليم الاسبوع المقبل

2019/05/13 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد،اليوم الاثنين، تسميةَ نيجرفان بارزاني رئيساً لكردستان العراق الاسبوع المقبل، فيما سيكلف الاخير ابن عمه مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم.

وقال احمد حمه رشيد في تصريح تابعته "الاتجاه "إن الإتفاق السياسي انتهى الى تسمية نيجيرفان بارزاني رئيساً جديداً للاقليم خلفاً لعمه مسعود بارزاني.

واوضح رشيد أن "منصب نائبي رئيس كردستان ذهب الى التغيير والاتحاد الوطني فيما سيتم تغيير رئيس البرلمان ليذهب الى الاتحاد الوطني،بحسب الاتفاق السياسي الأخير.

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