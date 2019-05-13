مصدر يؤكد وجود مساومة في اختيار محافظ نينوى ويكشف عن ضحيتها

2019/05/13 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، على مساومة جرت في عملية تنصيب منصور المرعيد محافظاً لنينوى، كاشفاً عن ضحية لهذه العملية.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “الكرد اشترطوا التصويت على منصور المرعيد بشرط أن يقدم راكان الجبوري محافظ كركوك استقالته الاسبوع القادم”.

يذكر ان مجلس محافظ نينوى قد صوت اليوم على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.

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