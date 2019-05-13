تحالف “العراق هويتنا” يهاجم الخنجر ويتمسك بالحلبوسي رئيساً للبرلمان

2019/05/13 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أعلن تحالف العراق هويتنا، الاثنين، تمسكه بمحمد الحلبوسي رئيساً منتخباً لمجلس النواب في دورته الرابعة، فيما اتهم الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر بـ”تشويه” سمعة المكون و”التورط بصفقات تمويل الإرهاب”.

وقال التحالف في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “أغلب أعضائه أجمعوا على ضرورة حل تحالف المحور الوطني واستبعاد خميس الخنجر من أي تشكيل سياسي سني بسبب اساءته وتشويهة لسمعة المكون وتورطه بصفقات تمويل الارهاب وصفقات السمسرة في بيع وشراء منصب محافظ نينوى”.

وطالب تحالف العراق هويتنا، التحالفات والقوى البرلمانية والكتل السياسية بـ”عدم التعامل مع المدعو خميس الخنجر او الاتفاق معه كونه تم طرده حفاظا على سمعتهم بين جمهورهم”.

وكان تحالف المحور أعلن، اليوم الاثنين، إلغاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من التحالف، كاشفاً عن حراك سياسي لاستبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب واختيار شخصية برلمانية “أكثر اتزاناً”.

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