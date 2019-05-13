مصدر امني في محافظة الديوانية: مقتل شاب بمركز المدينة

2019/05/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بمقتل شاب بمركز المدينة.

وقال المصدر ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بمقتل شاب يبلغ من العمر 30 عاما في حي الفرات الواقع بمركز الديوانية.

ولم يذكر المصدر اسباب مقتل الشاب.

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