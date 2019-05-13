الغاء المباراة الودية بين العراق وصربيا بسبب قلة التمويل وعدم وجود راعي

2019/05/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدمت احدى الشركات المنظمة للمباريات الودية، بعرض الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بإقامة مباراة ودية مع المنتخب الصربي في البصرة مقابل 300 الف دولار.وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني ، إن "المباراة الودية التي كان من المقرر اقامتها على ملعب البصرة الدولي بين العراق وصربيا، الغيت بشكل رسمي".

واوضح أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، لم يتمكن من تأمين مبلغ 300 الف دولار، بسبب قلة وعدم ايجاد راعي للمباراة.

انتهى

ع.س

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