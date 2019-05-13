بالصور.. اندلاع حريق بمطعم شعبي وسط بابل

2019/05/13 | 21:13

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بغداد اليوم- بابلافاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين 13 أيار 2019، بنشوب حريق في بمطعم شعبي في احدى مناطق محافظة بابل.وقال المراسل ان "حريقاً نشب بمطعم شعبي في احدى مناطق محافظة بابل"، مبينا ان "عجلات الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق لتفادي وقوع أي خسائر بشرية".

بغداد اليوم _ بغداد

وصل المستشفى الحربي البحري الأميركي Mercy-class"" إلى مياه الخليج، وهو مخصص لتوفير رعاية الطوارئ والاستشفاء، للقوات الأميركية المقاتلة والقريبة من مسرح العمليات.

وتحتوي السفينة على مستشفى ميداني مجهز تجهيزا كاملا،

بغداد اليوم- ديالى

اعلن الناطق باسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية، الاثنين، القضاء على الصف الأول لتنظيم داعش في المحافظة، مشيرا الى قتل سبعة قيادات مهمة لديه.





وقال العطية، إن "عصابات داعش في ديالى انتهت، ولا يوجد شبر تحت سيطرتهم"،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن تشكيل "سرايا السلام" التابع للتيار الصدري، اليوم الاثنين، تدمر مضافات تابعة لتنظيم داعش، شمالي شرق مدينة سامراء.

وذكر المكتب الإعلامي للسرايا، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، أن "اللواء الاول واللواء الثاني ع

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