2019/05/13 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلقة الثامنة - تَيك أوَي | شعر درنفيسي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5T2U4jzwzbA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلقة الثامنة - تَيك أوَي | شعر درنفيسي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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