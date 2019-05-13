برلمانية تعثر على معتقل كردي انقطع عن ذويه في مطار المثنى

2019/05/13 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت النائبة عن تحالف الجيل الجديد، يسرى رجب، الاثنين، العثور على معتقل كردي في مطار المثنى، انقطع اخباره عن عائلته منذ شهور.

وقالت عضو لجنة

حقوق الانسان النيابية يسرى رجب في بيان صحفي عبر مكتبها الاعلامي، اليوم أنها

“زارت برفقة رئيس وعدد من أعضاء اللجنة سجن مطار المثنى لتفقد حالة المسجونين

هناك و لرصد الخروقات إن وجدت”.

وأضافت، انه

“قد تم الإستماع لأكثر من مسجون و موقوف مؤكدين على حسن تعامل إدارة السجن معهم”.

وأوضحت، أنه

“ومن خلال بحثها عن السجناء الكرد، عثرت على معتقل كردي من قضاء كلار، انقطعت

اخباره عن عائلته”.

وتابع البيان،

أن النائبة قد حددت مع ادارة السجن، يوم السبت المقبل، كموعد زيارة للسجين الذي انقطع

اخباره عن عائلته منذ عدة شهور.

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