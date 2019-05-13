مبعوثة الأمم المتحدة تلتقي سفير إيران في بغداد

2019/05/13 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اجتمعت المبعوثة

الخاصة للامم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت، السفير الايراني في بغداد ايراج مسجدي.

واوضح خبر أوردته

صحيفة طهران تايمز، الايرانية، اليوم الاثنين، أن الطرفين “ناقشا استمرار طهران

في دعم الاستقرار في المنطقة، والتطورات الامنية في المنطقة” في اشارة الى الخلاف

الامريكي الايراني والاحتقان العسكري بين الطرفين.

وتابعت “بحثت

بلاسخارت مع مسجدي التطورات السياسية في العراق، والمعارك التي تخوضها البلاد ضد بقايا

تنظيم داعش الارهابي، حيث اشادت الممثلة الاممية بالدور الايراني في دعم الحرب ضد الارهاب،

وكذلك دور الحشد الشعبي”.

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