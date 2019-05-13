كوريا الجنوبية بصدد تصميم روبوت مقاتل على هيئة الإنسان

2019/05/13 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وكالة “Younhap ” نقلا عن إدارة برنامج المشتريات العسكرية بأن الجيش الكوري الجنوبي يمكن أن يتسلم عام 2024 بضعة روبوتات مقاتلة على هيئة إنسان.والمقصود بالأمر هو روبوتات تحاكي البشر والطيور والحشرات وبعض الأسماك.وقال ناطق باسم إدارة المشتريات المقاتلة، باك جون إين، إن الروبوتات البيومترية ستغير طبيعة حروب المستقبل.أما استخدام […]

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