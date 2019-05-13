2019/05/13 | 21:16

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سياسيو العراق… روحانيون يحركونهم و”عظم الهدهد” يبرم لهم الصفقات!!

بغداد/ خاص – خطوة برس

من الامور الشائعة في السياسية العراقية، وجود شخصيات قيادية تحرك النواب والمدراء، حتى تحول اغلب النواب الى “دمى” بيد قادة الكتل والاحزاب ويخضعون للمفاوضات السياسية ومقرراتها، لكن الأدهى ان هؤلاء النواب أصبحوا دمى لعظام الحيوانات!!.

استطاع مراسل “خطوة برس” اختراق الجلسات الخاصة لبعض النواب، ومن جميع المكونات والمذاهب، وخلال هذه الجلسات الخاصة كشف النواب عن توجههم الى السحرة والمشعوذين لإتمام امورهم السياسية وصفقاتهم.

“فتاح الفال”، الذي يكشف المستقبل بحسب ما متعارف عليه، تحول الى “عملة صعبة” رغم انتشار هذه الاعمال في المجتمع، لكن هؤلاء السياسيين توجهوا الى شخصيات تعد خبيرة في مجال السحر وتمسكوا بهم، وتحول كلام هؤلاء السحرة الى سند يسير عليه النائب في كل صغيرة وكبيرة.

الاهم من هذا، فان السياسي يعتبر نفسه بحاجة ماسية الى أي حجر او تعويذة ليتمكن من تمشية أموره كافة، وهذا يحتاجه عند حديثه مع رئيس الكتلة او السياسيين الاخرين، ويفكر بان هذه الأعمال ستجعل كلامه مسموعا من الاخرين وسيفرض شخصيته على الجميع بسبب الحجر، وليس بسبب طريقة اقناعه او شخصيته هو الحقيقية!!.

الشخصية السحرية

المراسل اكد أن اغلب النواب يسارعون لشراء أي شيء يعرض عليهم من قبل السحرة، وخاصة في الانتخابات او لتمرير الصفقات، ومن هذه الامور هي عظم الهدهد وسن الذيب وفرج انثى الضبع، هذه هي من ابرز الامور التي تباع بالاف الدولارات.

هذه المواد التي يبيعها السحرة للنواب، حولتهم الى شخصيات اخرى، فهم باتوا يتخيلون انفسهم وهم يحملوها شخصيات اخرى، ممكن ان يقدم على أي عمل وينجح فيه، بالتالي تعكزوا على السحرة وأبعدوا شخصياتهم الحقيقية عن الواقع!!.

ومن الأمور الاخرى الشائعة هي حجر “ضد الرصاص” الذي يعد من اغلى انواع الاحجار، وهذا يتجه له السياسي الذي لديه مشاكل مع جهات اخرى، ويقتنيه بعد تجربته على الخروف او اي حيوان اخر، وعند نجاح التجربة، الي تتمثل بربط الحجر على الخروف واطلاق النار عليه دون ان يسمه أي ضرر، وبعدها يشتريه النائب ويضعه على ذراعه اسفل ملابسه!!.

شهد شاهد من اهلها

الروحاني المكنى بمنقذ الصابئي، اكد لـ”خطوة برس” أن “عملي مقتصر على شخصيات محددة، ومن خلال اشخاص معينين يصلون الزبائن لي، ولم اتوجه الى الفيسبوك نهائيا”.

وتابع “يوجد الكثيرمن السياسين الذين يتجهون للاعمال الروحانية من اجل الفوز بالانتخابات او المناصب، وهذا الامر شائع جدا”.

توجه النواب للروحانيات ينافي تماما دور النائب وتمثيله للشعب، فرغم انتشار هذه الظاهر بشكل كبير، إلا أن البرلمان والاجهزة المعنية الاخرى تحاول الحد منها كونها تساهم بتكريس الجهل، فضلا عن اعمال النصب والاحتيال الي شابتها، فيكف يتجه النائب لتطبيق ظاهرة سلبية في المجتمع؟!!.

ناشطون أكدوا أن “الروحانيات باتت من أساس عمل السياسيين بكل تصنيفهم، سواء القادة او غيرهم، وتحول كلام الروحاني الى أساس لعملهم، وهم بهذا يمارسون ما ينهون المواطن عن ممارسته”، عادين الأمر بـ”الازدواجية”.

التباهي بالاعمال الروحانية

الباحثة الاجتماعية سهام الشجيري، أكدت في حديثها لـ”خطوة برس” أنه “لا شك ان موضوع الدجل يتصاهر مع الكثير من الموضوعات القديمة، وليس جديدا”.

وتابعت “سواء كان السياسي حاملا لشهادة او أمي، فانه يقع في دائرة المحذور، خاصة وان هناك توجه من النخبة السياسية لدعم هذا الامر لشغل المواطن بهذا الجانب، وهذا ما سبب انتشارهم”.

وبينت “الامر يحتاج الى وعي اكثر، واعتقد سنفقد جيلا كاملا قد يدمر البلد بسبب هذه الاعمال”، لافتة إلى أنه “سمعنا هناك سياسين كبار يلجؤون الى المشعوذ والدجال لمعرفة فوزه بالانتخابات، وهل سيكون بهذا المنصب او ذاك، وهم على دراية بأنهم يلجؤون الى الجانب الاضعف في المجتمع، وهذا الموضوع خطر على الوعي، خاصة ان السياسين يروجون للسحر والشعوذة، بل ويتباهون بذهابهم الى مشعوذ معين او غيره”.

وكشفت أنهم “يتحدثون بهذا خلال جلساتهم الخاصة والعامة، ويحاولون التشاطر على السامع بان القضية تحققت بما قاله المشعوذ”، مضيفة أن “المجتمعات تموت وتنقرض اذا لجئنا للفتاح الفال لبناء البنية المجتمعية وبناء روح المواطن”.

قصة صغيرة

بعد تولي صدام حسين رئاسة العراق وسيطرته على كل مقدراته وتحوله الى الحاكم الأوحد، ظهرت الكثير من القصص التي تشير الى انه وصل الى هذه القوة عبر بعض السحرة الذين سخروا الجن لخدمته، وانه أجرى عمليات عدة لوضع بعض الاحجار داخل جسده، وهذه القصص ارتبطت بعمليات اغتياله الكثيرة التي فشلت، ما أكدر لدى بعض العراقيين انه يحمل حجرا مضادا للرصاص.

استعانة صدام حسين بالروحانيين بقيت موضع جدل حتى يوم سقوطه واعتقاله، وحتى هذا اليوم تم ربطه بالروحانيين، حيث ظهرت أقاويل تفيد بانه تم تبليغه بان هذه المعركة هي الاخيرة له وسيخسر فيها وينتهي حكمه، بل ذهبوا الى القول بان أحد فتاحين الفال ابلغه بانه لن يتجاوز منتصف الستينيات من عمره وهو في الحكم.

الان وبعد انطواء هذه الصفحة من تاريخ العراق، عاد ساسة العراق الجديد الى ذات الأمر، واتجهوا الى ذات التوجه الخرافي، فلو كان الكلام عن صدام حسين مجرد اقاويل، فهو اليوم يتحول الى حقيقة، وبشهود من أصحاب المهنة، ما يؤكد ان الدولة العراقية يديرها الروحانيين عن بعد وهم من يقررون مصير البلد عبر كلامهم للسياسيين!!.

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