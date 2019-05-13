وصول مستشفى حربي بحري إلى الخليج

2019/05/13 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المستشفى الحربي

البحري الأميركي Mercy-class”” إلى مياه الخليج، وهو مخصص لتوفير

رعاية الطوارئ والاستشفاء، للقوات الأميركية المقاتلة والقريبة من مسرح العمليات.

وتحتوي السفينة

على مستشفى ميداني مجهز تجهيزا كاملا، ويتسع لـ 1000 سرير، ويقدم خدمات تصوير إشعاعي

ومسح CAT””، وفيه مختبر طبي وصيدلية ومختبر

بصريات، ومصنعان لإنتاج الأكسيجين.

من جانبه، قال

مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء، سمير فرج، إن “وصول

هذا المستشفى إلى الخليج لا يبشر بالخير”.

وعلق اللواء المصري

من خلال صفحته الخاصة في “فيسبوك”، على وصول المستشفى البحري الأميركي إلى

مياه منطقة الخليج، قائلا: “ربنا يستر هذا الخبر له دلالات كثيرة”.

وتأتي هذه التطورات

على خلفية اتخاذ واشنطن سلسلة إجراءات لتعزيز قواتها في المنطقة بحجة زيادة المخاطر

التي تشكلها إيران على عسكرييها هناك، بما في ذلك إرسال مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة

الطائرات “ابرهام لينكولن” إلى المنطقة.

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