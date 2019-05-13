2019/05/13 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

يواصل الجيش السوري عمليته العسكرية في ريفي ادلب وحماة حيث بقوم بقصف مواقع للمسلحين ردا على خروقاتهم المتكررة لاتفاق خفض التصعيد مكبدهم خسائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادلب.. للامام سر!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادلب.. للامام سر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).