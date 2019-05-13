الكروي.. صدور قرار مهم لمزارعي 6 محافظات محررة

2019/05/13 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين، صدور قرار مهم لمزارعي 6 محافظات محررة، من اجل مساعدتهم على دفع المستحقات المالية التي بذمتهم.وقال الكروي في

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