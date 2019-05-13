فنلندا تضبط أجهزة خطيرة كانت متجهة للعراق

2019/05/13 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الجمارك الفنلندية، أجهزة كانت متجهة للعراق، ويمكن استعمالها في تصنيع أسلحة نووية، ولم يصدر رد من الجانب العراقي على ذلك حتى الساعة.

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