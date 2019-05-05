العلماء يكشفون كيف أضر البشر بكوكبنا خلال 50 سنة

2019/05/13 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت نتائج دراسة شاملة أجرتها مجموعة خبراء دولية حكومية معنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية تسمى (IPBES) تأثير النشاط البشري في كوكبنا على مدار 50 سنة ماضية.

وقد شارك في هذه المجموعة الدولية أكثر من 400 خبير وعالم، جمعوا خلال ثلاث سنوات وحللوا البيانات الواردة في أكثر من 15 ألف مصدر علمي وحكومي للمعلومات.

اتضح للعلماء بأن نحو مليون نوع من الحيوانات مهدد بالانقراض وأن عدد الأنواع البرية المحلية قد تقلص بنسبة 20% والبرمائية بنسبة 40% والشُعب المرجانية بنسبة 33%، وثلث الثدييات البحرية أيضا مهدد بالانقراض التام.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها العلماء هناك أكثر من ثلث اليابسة و75% من احتياطي المياه العذبة يستخدم في الزراعة وتربية الحيوانات.



وأنه يتم سنويا استخراج 60 مليار طن من الموارد المتجددة وغير المتجددة، ومنذ عام 1970 ارتفع الإنتاج الزراعي إلى ثلاثة أضعاف كما زاد بنسبة 45% حجم الأخشاب الخام.



مع العلم أن إنتاجية سطح الأرض خلال 50 سنة الماضية انخفضت بنسبة 23% .

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