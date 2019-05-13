2019/05/13 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفيق اللحام رائد الفن الأردني..في كتاب جديد ضمن سلسلة "مكتبة الفنون التشكيلية"، صدر حديثاً عن (دار هبة ناشرون وموزّعون) كتاب بعنوان (رفيق اللحام..رائد الفن الأردني المعاصر)، للناقد والتشكيلي غازي انعيم، والذي يوثق فيه سيرة الفنان الأردني (1931) وتجربته الممتدة على قرابة سبعة عقود.يشير انعيم في كتابه إلى أن اللحام خاض تجربة اللون والأبعاد، من خلال الرسم والحفر والنحت والتصميم والخط العربي، مضيفاً انه يُعدّ، أيضاً، أحد الرّواد، الذين طبعوا تاريخ الفن التشكيلي الأردني حيث عكست تجربته الفنية مراحل مختلفة من البحث العميق والدؤوب والجهد المتواصل في تاريخ الفن وتقنياته.أرفق المؤلف نماذج عديدة من الأعمال الفنية لرفيق اللحام تمثّل جميع مراحل مشواره الفني، إلى جانب شهادات لعدد من الكتّاب حول تجربته الفنية لكلّ من جبرا إبراهيم جبرا وشاكر حسن آل سعيد ورازق علوان وسعد الكعبي وأحمد الكواملة.

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