2019/05/13 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، سيعلن عن ضم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، بعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية ذائعة الصيت، أن الريال وتشيلسي اتفقا قبل أسابيع على انتقال صاحب الـ 28 عاما إلى النادي الملكي، مقابل 100 مليون يورو.وأشارت الصحيفة إلى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى ينضم هازارد الى ريال مدريد؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى ينضم هازارد الى ريال مدريد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).