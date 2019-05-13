وزارة التربية تحذر من عصابات متخصصة ببيع وسائل الغش لتدمير التعليم في العراق

2019/05/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة التربية، من عصابات متخصصة ببيع وسائل الغش لتدمير التعليم في العراق.

وذكر وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان تلقته وكالة صدى، عن” حزم الوزارة في معالجة ومنع الغش في الامتحانات وانها ستلاحق من يتاجر بوسائله أو يشجع عليه”، محذراً من” وجود جهات منظمة تحاول تدمير التعليم في العراق “.واضاف ان” هناك عصابات متخصصة ببيع وسائل الغش وتحاول نشرها بين التلاميذ وبشكل علني وسابقة خطيرة لم يشهدها بلدنا من قبل”.واوضح السهيل، ان” الوزارة رصدت عدداً من هذه العصابات التي تحاول استمالة التلاميذ وابتزازهم وبمبالغ كبيرة ، وستعمل على ملاحقتها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ” داعياً ” الطلبة إلى مواجهة هذه الحملات بالمزيد من الاجتهاد والنجاح والتفوق”.وأشار الى إن” إشاعة وسائل الغش المختلفة إنما هي جزء من مخطط لإضعاف العراق علمياً ، ودفع الأجيال للمزيد من الإخفاقات ونشر الجهل بين أوساط مجتمعنا”، مشدداً على ان” المعلمين والمدرسين والمشرفين والمراقبين سيتعاملون مع هذه الحالات بالحزم وعدم التهاون ، كون ذلك يمثل واجب وطني ومسؤولية لا تهاون فيها”.





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