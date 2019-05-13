وزارة الزراعة تسمح بأستيراد البرتقال

2019/05/13 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، السماح باستيراد البرتقال لقلة المنتج المحلي.

وذكر الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة صدى، انه” استنادا” للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، حصلت الموافقة على السماح بأستيراد البرتقال ومن كافة المنافذ الحدودية”.واوضح، بأن” ذلك جاء نتيجة قلة انتاجه محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعاره في الاسواق المحلية” ،مبينا بأن” سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”.





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