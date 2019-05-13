ريال مدريد يعرض “نافاس” للبيع

2019/05/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أبلغ ريال مدريد الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه لا مكان له في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وفقا لبرنامج “الشيرينغيتو” الإسباني الشهير.

وأكد جوسيب بدرويرول، مقدم البرنامج الشهير، أن إدارة النادي أبلغت الحارس، كيلور نافاس، بقرارها وهو الاستغناء عن خدماته وعرضه للبيع بعد نهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي بالفريق الموسم المقبل.





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