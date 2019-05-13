عادل عبد المهدي يؤكد دعمه لفريق التحقيق بجرائم داعش

2019/05/13 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، بمكتبه اليوم، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريم خان”.

وأعرب عبد المهدي عن “ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق ، وعلى موقع الامم المتحدة ، والاختيار الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية”، مؤكدا “دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق”.

وقدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق وما يتطلبه من ظروف مناسبة وترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق.





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