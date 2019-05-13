موغيريني: سنفعل ما بوسعنا لتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران من جهتنا

2019/05/13 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الاتحاد الأوروبي​ يتحدث بصوت واحد

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