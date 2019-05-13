2019/05/13 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس نقابة المحامين السابق احمد السلطاني ان اضافة شرط جديد لقبول خريجين القانون في نقابة المحامين يحتاج الى تشريع .



مبيناً ان نقابة المحامين سبق لها ان اصدرت قراراً بتحديد سنة بعد التخرج لقبول انضمام الخريجين الجدد من كلية القانون وتم نقض القرار وتمييزه .

واضاف السلطاني ان اضافة اي شرط يحتاج الى تدخل تشريعي وتعديل في قانون المحاماة . واشار الى ان القرار صدر من قبل محكمة التمييز والخاص بقبول الخريجين الجدد في نقابة المحاميين كأعضاء .



مؤكدا بان على مجلس النقابة عقد الاجتماع وتنفيذ قرار المحكمة . وبين السلطاني بان مجلس النقابة سيعرض نفسه الى المسالة القانونية والجزائية لامتناعهم عن تنفيذ قرارات القضاء اذا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة .

انتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطاني : اضافة اي شرط يحتاج الى تدخل تشريعي وتعديل في قانون المحاماة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطاني : اضافة اي شرط يحتاج الى تدخل تشريعي وتعديل في قانون المحاماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).