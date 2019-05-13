وزارة التعليم تعفي رئيس جامعة بغداد من مهامه

2019/05/13 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اعفاء رئيس جامعة بغداد.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه” تم هذا اليوم اعفاء رئيس جامعة بغداد من مهام عمله واعادته عضوا في الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة في نفس الجامعة”.

وتابعت أن، “وزير التعليم العالي قصي السهيل، قام بممارسة مهام رئيس الجامعة من موقع ادنى”.





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