السلطات الأميركية تنفق مبلغا قياسيا لفتح الهواتف المشفرة

2019/05/13 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنفقت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة مبلغًا قياسيًا على تكنولوجيا اختراق أجهزة آيفون، وسط احتجاج شديد على عمليات التفتيش التي طالت هواتف المسافرين.

وبحسب

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