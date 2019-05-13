2019/05/13 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإعلان عن صفقة ضم اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، عقب نهائي بطولة الدوري الأوروبي التي سيخوضها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكي يضم هازارد بعد نهائي الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكي يضم هازارد بعد نهائي الدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).