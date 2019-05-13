2019/05/13 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف العلماء بأن تناول مغلي البابونج يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، وينعش الحالة الصحية للمصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.وقد توصل إلى هذا الاكتشاف علماء جامعة ابيريستويث البريطانية وزملاؤهم اليابانيون، لذلك فهم ينصحون المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري بضرورة تناول منقوع البابونج يوميا، لأنه يحد من تطور المرض.ويقول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن تخفيض مستوى السكر في الدم؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن تخفيض مستوى السكر في الدم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).