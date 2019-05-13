الصين تفرض 60 مليار دولار على السلع الأميركية

2019/05/13 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، عزم حكومتها فرض تعريفة على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.وجاء هذا القرار بعد تصعيد الولايات المتحدة لحرب تجارية مريرة مع رفع التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار.

وذكرت “رويترز”، أن “الصين ستفرض تعريفة جمركية على 5140 منتجا أمريكيا اعتباراً من 1 حزيران”.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب، على تويتر، قائلا: “لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم… على الصين ألا ترد — لن يزداد الوضع إلا سوءا!” مضيفا أن من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى”

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