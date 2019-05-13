رفع الكتل الكونكريتية من محيط كنيسة مار بولص وسط بغداد

2019/05/13 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن مباشرتها مع قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط كنيسة مار بولص شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط كنيسة مار بولص في منطقة الكرادة لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2009”.





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