وزارة التربية تطبع أكثر من 32 مليون دفتر وورقة إمتحانية

2019/05/13 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، عن طباعة نحو 15 مليون ونصف دفتر امتحاني لتلاميذ وطلبة المراحل الدراسية المختلفة للعام الحالي 2018 – 2019، بالإضافة الى طباعة 17 مليون ورقة أمتحانية وفقاً للمواصفات العالمية الحديثة.

وقال المكتب الإعلامي للتربية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الوزارة تكفلت بطباعة 15 مليون ونصف مليون دفتر امتحاني يحمل موصفات عالية مع وضع إجراءات حماية لها تتضمن اخفاء اسم الطالب اثناء تصحيح الدفتر الامتحاني من قبل الكادر التدريسي”.وأضاف ان “مطابع الوزارة قامت أيضاً بطباعة 17 مليون ورقة امتحانية لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية”.وكانت وزارة التربية اعلنت في وقت سابق عن تحديد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمرحلة الابتدائية التي تبدأ غداً الثلاثاء، والمتوسطة تبدأ يوم الثلاثاء 11 من حزيران المقبل، والمرحلة الإعدادية للصف السادس العلمي والادبي والدراسات الاسلامية والمهنية النهائية تنطلق في 27 من نفس الشهر.





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