إلغاء مباراة ودية مهمة للمنتخب العراقي

2019/05/13 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم الموافقة على خوض المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع المنتخب العراقي مع منتخب صربيا، بالأول من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وذكر نائب رئيس الاتحاد، علي جبار، في تصريح صحفي، أن "مباراة صربيا الودية تم إلغاؤها بشكل رسمي، وذلك لعدم تأمين تكاليف إقامتها، بعدما طلبت الشركة المنظمة لإقامة المباراة مبلغ 300 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة للمنتخب الصربي أثناء وجوده في العراق".وأضاف جبار: "الاتحاد العراقي ليست لديه أموال لتأمين إقامة هذه المباراة، قمنا بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة، من أجل مخاطبة رئاسة الوزراء بخصوص تحمّل تكاليف إقامة المباراة، ووُعدنا بإقامتها، ولكن الآن اختلف كلّ شيء، والوزارة أبلغتنا بعدم توفّر أموال لتأمين مباراة صربيا الودية".



وتابع: "كنّا نأمل بإقامة المباراة مع منتخب صربيا في العراق، وسيكون لها صدى كبيرا، لا سيما أن منتخب صربيا لديه استحقاق الشهر المقبل ضمن تصفيات يورو المؤهلة إلى نهائيات يورو 2020، ولكن للأسف تم إلغاء المباراة".يشار إلى أن منتخب العراق لكرة القدم سيلعب مع منتخبي تونس وليبيا ودياً خلال الشهر المقبل في تونس، ضمن تحضيراته لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، التي ستجرى قرعتها بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.ا

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