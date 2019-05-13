مع حلول الصيف.. توجه لاستضافة وزير الكهرباء في البرلمان

2019/05/13 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، علي العبودي، اليوم الاثنين، إرسال طلب لوزير الكهرباء، لؤي الخطيب، لاستضافته داخل اللجنة.

وقال علي العبودي،

في تصريح صحافي إن “النفط النيابية تستعد لاستضافة وزير الكهرباء خلال الأيام

المقبلة، لمعرفة برنامج الوزارة وخططها لمعالجة التيار الكهربائي مع بدء ارتفاع درجات

الحرارة”.

وأضاف العبودي،

أن “الاستضافة تأتي أيضاً لمعرفة البديل الذي ستوفره الوزارة في حال رفضت الولايات

المتحدة الأميركية استمرار استيراد العراق الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهربائية،

إضافة إلى مناقشة بعض المخالفات الموجودة في عمل الوزارة”.

وكان وزير الكهرباء،

لؤي الخطيب، قد أعلن الاثنين (13 ايار 2019)، أن “الوزارة سائرة باتجاه استخدام

الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء، اذ تم اطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية

لبناء محطات شمسية بعدد من المحافظات لتوليد ما يقرب من 750 ميغاواط”.

وأكد الخطيب في

تصريحات صحفية، أن “انتاج الطاقة في البلاد تجاوز حاليا الـ 15 ألف ميغاواط مقارنة

بـ 11 ألف ميغاواط للمدة ذاتها من العام الماضي، ما يتيح تجهيز المواطنين بـ 20 ساعة

يوميا”، مفصحا عن هدف وزارته بالوصول بالإنتاج إلى “18 ألف ميغاواط خلال

المدة القليلة المقبلة وواقع الكهرباء سيستمر بالتحسن تدريجيا وصولا للاكتفاء الذاتي،

شرط توفر الظروف المناسبة”.

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