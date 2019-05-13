تشيلسي يعثر على بديل هازارد في برشلونة

2019/05/13 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط لضم لاعب برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو المقبل، لسد الفراغ المحتمل في حال رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد.وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية ذائعة الصيت، أن ريال مدريد اتفق مع تشيلسي قبل أسابيع على انتقال هازارد إلى صفوف النادي الملكي، مقابل 100 مليون يورو.وأشارت […]

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