غاز الناصرية تزود 60 عجلة بمنظومة وقود الغاز في غضون شهرين

2019/05/13 | 22:08

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن معمل غاز الناصرية اليوم عن تزويد 60 عجلة بمنظومة وقود الغاز في المحافظة في غضون شهرين اثنين فقط .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن معمل غاز الناصرية اليوم عن تزويد 60 عجلة بمنظومة وقود الغاز في المحافظة في غضون شهرين اثنين فقط .وقال مدير المعمل مؤيد رزاق لشبكة اخبار الناصرية ، انه منذ انطلاق مشروع منظومات الوقود الغازية قبل شهرين ولغاية الان ، تمكنت كوادر المعمل من تزويد 60 عجلة حكومية واهلية بمنظومات الغاز الجديدة.واكد ان جميع تلك العجلات تعمل بشكل جيد ولم يؤشر لديها اي حالات سلبية ، وان المعمل على تواصل مستمر معهم لتقييم اداء المنظومات وهو مستعد لتقديم الصيانة على مدار عام كامل .وتجدر الاشارة الى ان العمل بوقود الغاز افضل فنيا واقتصاديا من العمل بوقود البنزين .

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