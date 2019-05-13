نائبة تدين الطرق “المشبوهة” التي تم خلالها اختيار محافظ نينوى وتساند الحلبوسي

واضافت “لابد من وضع حل نهائي لكل اشكال الفساد التي تمارس من قبل سياسين وتجار الدم وايقاف عملية بيع حقوق ابناء المحافظة وشعبها الى المجهول واعادة كافة حقوقهم بالطرق التي تعيد لهم حقوقهم المغتصبة وتوفير حياة تليق بابناء ام الربيعين وحضارتها العريقة وتبقى مناره لكل العراقيين”.
واختتمت البيان قائلة: “سلاما سلاما عل موصل الحدباء .سلاما سلاما عل ام الربيعين”.
يذكر ان مجلس محافظ نينوى قد صوت اليوم على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.
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