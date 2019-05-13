نائبة تدين الطرق “المشبوهة” التي تم خلالها اختيار محافظ نينوى وتساند الحلبوسي

2019/05/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ادانت عضو مجلس النواب نهلة الفهداوي، اليوم الاثنين، الطرق “المشبوهة” التي تم خلالها اختيار محافظ نينوى، معبرة عن مساندتها لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقالت الفهداوي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “في الوقت الذي تمر به محافظة نينوى من اوضاع مأساوية مدمرة وظروف معيشية قاسية لابناءها تتطلب منا الوقوف ضد الهجمة الموجهة ضد هذه المحافظة وبهذا ندين وبشدة الاجراءات والطرق المشبوهه التي نتج عنها انتخابات محافظ نينوى ونقف ونساند على يد السيد رئيس مجلس النواب لموقفه الرافض لهذه المهزلة والاستخفاف بعقول ابناء المحافظة”.

واضافت “لابد من وضع حل نهائي لكل اشكال الفساد التي تمارس من قبل سياسين وتجار الدم وايقاف عملية بيع حقوق ابناء المحافظة وشعبها الى المجهول واعادة كافة حقوقهم بالطرق التي تعيد لهم حقوقهم المغتصبة وتوفير حياة تليق بابناء ام الربيعين وحضارتها العريقة وتبقى مناره لكل العراقيين”.

واختتمت البيان قائلة: “سلاما سلاما عل موصل الحدباء .سلاما سلاما عل ام الربيعين”.

يذكر ان مجلس محافظ نينوى قد صوت اليوم على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.

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