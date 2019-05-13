2019/05/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد النائب عن تحالف القوى العراقية هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن تحالف القوى هو الممثل الوحيد للمكون والمدافع الحقيقي عن حقوقهم ولا وجود لغيره.وقال الحلبوسي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “تحالف القوى العراقية هو الممثل الوحيد للمكون والمدافع الحقيقي عن حقوقهم ولا يوجد أي جهه أخرى تمثل هذا المكون”.

واضاف “نؤكد تمسكنا وتأييدنا للسيد محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب و لهذا التحالف ونحن مساندين وداعمين له بضرب الفاسدين والدواعش الذين شاركوا بلباس السياسة و يريدون لأهلنا الخراب والدمار والمتاجرة بدماء ابناؤنا”.

وتابع “لن نسمح بعودة الدواعش من جديد ونشير ان تجمعنا أبعد الفاسدين من الخناجر المسمومة وسوف نقف بوجه كل من يحاول ان يتحكم بمصير ومقدرات اهلنا في المحافظات المنكوبة”.

يذكر ان مجلس محافظ نينوى قد صوت اليوم على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: تجمعنا ابعد الخناجر المسمومة وسنقف بوجه من يحاول التحكم بنينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: تجمعنا ابعد الخناجر المسمومة وسنقف بوجه من يحاول التحكم بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).