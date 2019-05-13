ترامب: سنرى ماذا سيحدث بشأن إيران

2019/05/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرا لإيران، قائلا إن إقدامها على أي خطوة سيكون “خطأ فادحا”.

وقال ترامب للصحفيين ردا على أسئلة حول التوترات الأخيرة في العلاقات مع إيران “نتابع الأوضاع وسنرى ماذا سيحدث بشأن إيران… وفي حال قام الإيرانيون بأي شيء، سيكون ذلك خطأ فادحا”.

هذا وقال المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، براين هوك، في وقت سابق، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير قلقة من احتمال حرب مع إيران، وتريد صفقة جديدة معها.

وأضاف هوك في تصريح لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن إدارة ترامب لا تشعر بالقلق من نشوب صراع مع إيران، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمريكية هي مجرد رد على “العدوان الإيراني”.

وأوضح هوك أن “كل ما نقوم به دفاعي”، مضيفا أن إيران “لا تزال الراعي الرئيس للإرهاب في العالم.



وإذا كانوا يتصرفون بهذه الطريقة دون سلاح نووي، تخيل كيف سيتصرفون في حال امتلكوه”.

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة في الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات “بي-52” وحاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وسفنا هجومية أخرى إلى المنطقة.

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