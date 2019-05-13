علاوي: التوافقات المبنية على المناصب والمكاسب ’’فشلت’’.. والقادم أمَر

2019/05/13 | 22:15

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بغداد اليوم- بغداد

ذكَّر رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (13 أيار 2019)، بتغريدة سابقة له، بشأن هشاشة التواف...





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