الزاملي: العراق يسعى جاهدًا ليكون وسيطًا في الصراعات بين أمريكا وإيران!

2019/05/13 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن إيران قد توجه ضربة بداخل العراق، في حال اندلعت حرب بينها وبين الولايات المتحدة.

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