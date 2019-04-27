لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تنظم ورشة عمل موسعة لحل أزمة السكن في العراق

2019/05/13 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بدعوة كريمة من لدن سيادة رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي الى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي للوقوف على أسباب أزمة السكن في العراق وأيجاد الحلول المناسبة لحل هذه الأزمة ومعالجتها ووضع استراتيجية مستقبلية لانهاء موضوع المساكن العشوائية على الأراضي الحكومية المتجاوز عليها ، عن طريق تنظيم ورشة عمل موسعة في شهر رمضان المبارك لمناقشة الموضوع مع الجهات الحكومية المعنية ومجالس المحافظات والمحافظين والامانة العامة لمجلس الوزراء وبعثة الامم المتحدة واساتذة الجامعات والخبراء في مجال الأسكان والمصارف الحكومية والأهلية، شرعت اللجنة في عقد الاجتماعات واللقاءات للأعداد لهذه الورشة في يوم الاحد المصادف 1952019 على قاعة الشيخ محمد رضا الشبيبي في مجلس النواب .وتهدف الورشة إﻟـــﻰ اﻳﺟـــﺎد ﺣﻠـــوﻝ ﺟذرﻳـــﺔ ﻟﻣـــﺷﻛﻠﺔ اﻟـــﺳﻛن ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﻛون ﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ازﻣﺔ اﻟﺳﻛن ﺑﺷﻛﻝ نهائي ووضع معالجات لموضوع المساكن العشوائية المقامة على الأراضي الحكومية المتجاوز عليها والخروج بتوصيات ومقترحات وعرضها على الحكومة لتعمل ﺑﻛــﻝ اﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن اﺟــﻝ اﻧﺟــﺎح ﺗﻠــك اﻻ ﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺿــﻣن برنامجها الذي اعدته قبيل تشكيلها ﻟﻛــﻲ ﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن ﺗــوﻓﻳر ﺳــﻛن ﻣﻼﺋــم ﻟﻛــﻝ اﻟﻌواﺋــﻝ اﻟﻌراﻗﻳــﺔ الكريمة.

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