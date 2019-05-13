صحة ذي قار تتلف 20 طنا من الاغذية الفاسدة في نيسان الماضي

2019/05/13 | 22:38

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم اتلاف 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واغلاق 36 محلا تجاريا مخالفا للضوابط الصحية في شهر نيسان الماضي .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم اتلاف 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واغلاق 36 محلا تجاريا مخالفا للضوابط الصحية في شهر نيسان الماضي .وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة الدكتور حيدر حنتوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان فرق الرقابة الصحية في المحافظة ضبطت واتلفت 20 طنا من المواد الغذائية الصلبة والسائلة منتهية الصلاحية .وبين ان الحملة اغلقت كذلك 36 محلا تجاريا مخالفا للضوابط الصحية وفرضت غرامات مالية اجمالية بلغت ‪2795000‬ دينار عراقي .انتهى،ت ع ح.

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