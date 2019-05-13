2019/05/13 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

أكد مستشار مجلس امن اقليم كردستان مسرور البارزاني، الاثنين (13 أيار 2019)، بأن هناك إرادة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل جميع القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك ذلك خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينس بلاسخارت.

وذكر بيان لمكتب مسرور البارزاني، بأنه "تم خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات السياسية في العراق والمنطقة والحرب ضد الارهاب واستكمال تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة، كما تم التطرق الى اوضاع المناطق الكردستانية التي تقع خارج ادارة الإقليم أو ما تسمى بالمتنازع عليها وخصوصاً كركوك وسنجار، وتم التأكيد بأن حكومة كردستان المقبلة ستسعى لتلبية تطلعات الشعب الكردستاني".

وأضاف البيان، بأن "مسرور البارزاني قد اشار خلال اللقاء بأن الحوارات مستمرة بين اربيل وبغداد، وهناك إرادة مشتركة بينهما لحل القضايا العالقة بين الجانبين".

من جهتها، أكدت المسؤولة الاممية على رغبة الأمم المتحدة في أن تلعب دوراً ايجابياً في التقارب بين ممثلي المكونات والطوائف لإيجاد حلول للمشاكل القائمة وستستمر في ذلك، بحسب البيان.

بغداد اليوم - بغداد

ذكر الامين العام لحزب الحل النائب محمد الكربولي، الاثنين 13 ايار 2019، أن محافظة نينوى بيعت بتصويت فاضح لمرشح واحد.

وقال الكربولي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "حذرت بوقت مبكر من ضربة غادرة تستهدف تحالفنا السياس

بغداد اليوم- بغداد

ذكَّر رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (13 أيار 2019)، بتغريدة سابقة له، بشأن هشاشة التوافقات التي تتم عن طريق ’’المناصب والمكاسب’’ فيما حذر من أن القادم سيكون "أَمَر وأدهى’’.

بغداد اليوم - بغداد

عبر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي ، الاثنين 13 ايار 2019، عن استنكاره لعملية شراء الذمم التي رافقت تسمية محافظ جديد لنينوى.

وقال السامرائي في بيان صادر عن مكتبه أن " عملية شراء الذمم والمناصب التي جرت في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بارزاني: هناك إرادة مشتركة بين بغداد واربيل لحل القضايا العالقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بارزاني: هناك إرادة مشتركة بين بغداد واربيل لحل القضايا العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).