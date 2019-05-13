ماذا يعني مشروع جنوب العراق المتكامل؟

2019/05/13 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...في جسلته التي عقدت الثلاثاء الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع "الجنوب المتكامل" ووفقا للتسريبات فأن قيمة العقد الذي سيتم ابرامه بين الحكومة العراقية، وشركتي اكسون موبيل وبيتروتشينا، لتنفيذ مشروع الجنوب المتكامل، تبلغ 53 مليار دولار".

وطبقا لمصادر مقربة من الحكومة فأن الهدف من مشروع الجنوب المتكامل، هو تطوير الحقول النفطية ورفع الانتاج في جنوب العراق، حيث سيتم استخدام مياه الخليج عبر شبكة انابيب الى الحقول، لملئ التجاويف الحاصلة بسبب استخراج النفط، وزيادة الضغط في الابار، الامر الذي سيؤدي الى زيادة في انتاج النفط.

وفي قرار لاحق قرر مجلس الوزراء دعم وإسناد وزارة النفط بإجراءاتها في توقيع عقد جنوب العراق المتكامل وبما يحقق أهدافه المتوخاة.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ان "ذلك يأتي بعد إطلاع المجلس على المفاوضات الجارية بين وزارة النفط وشركتي اكسون موبل وبترو جاينا بشأن المشروع".

وبين ان "قرار المجلس جاء بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بشكل طاريء خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، ولأهمية المشروع بصفته من المشاريع العملاقة والفريدة".





بموازاة ذلك اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق، ان العراق سيحصل بحسب التقديرات الاولية لمشروع جنوب العراق المتكامل على ايرادات تتجاوز 400 مليار دولار.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، ان "مجلس الوزراء وافق على المشروع الذي ستنفذه شركة اكسون موبيل وشركة بتروجاينا".

واضاف ان "هذا المشروع الضخم سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل"، مشيرا الى ان "جميع الامور قد سويت، وان هناك اتفاق مبدئي بشأن المشروع".

وتابع رئيس الوزراء: ان "المشروع بدأ دراسته في العام 2015، ولا علاقة له له بملف العقوبات على ايران او غيرها"، لافتا الى ان قيمة المشروع تبلغ 53 مليار دولار، ومدته 30 عاما، وسيحصل العراق على 88 بالمئة بتقدير يتجاوز 400 مليار دولار".

واوضح ان "العراق بحاجة الى ضخ مياه البحر للحقول لانجاح ما يعرف بالضغط المكمني في الابار، والمشروع هدفه تطوير حقول ارطاوي وبن عمر وزيادة انتاجهما للنفط الى اكثر 500 الف برميل يوميا وانتاج 900 مقمق من الغاز".

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، ويهدف في الأمد الطويل إلى تعزيز الإنتاج الذي كبحته عقود الحرب والعقوبات وهو اليوم يقترب من توقيع اتفاق في مجال الطاقة مدته 30 عاما بقيمة 53 مليار دولار، وبهذا فقد صوت مجلس الوزراء، على مشروع جنوب العراق المتكامل، كما اطلع المجلس على المفاوضات الجارية بين وزارة النفط وشركتي إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية بشأن هذا المشروع.

وبشأن متصل يرى الخبير النفطي حمزة الجواهري، ان" المشروع يضم اكثر من منظومة تحتوي كل واحدة منها العديد من المشاريع.

واضاف الجواهري ان" المنظومة الاولى هي لمعالجة مياه البحر ونقلها للحقول لكي تضخ في الابار ومن ثم الى الحقول النفطية ، مؤكدا ان " كل منظومة ستزود كل الحقول النفطية الجنوبية بكميات من المياه والتي بدورها تحتاج الى انابيب ومحطات معالجة مياه "عملاقة".

الجواهري اشار الى وجود منظومة اخرى وهي منظومة جمع النفط وتخزينه ومن ثم تصديره والتي تضم 62 مشروعا تم انجاز22 مشروع منها، لافتا الى ان" الجزء الاكبر من المنظومة يضم خزانات تحوي اكثر من 60 خزان كبير للمياه, تصل كمية الخزن فيه لما يعادل سبعة ايام من انتاج النفط العراقي.

وبين الجواهري وجود حقلين نفطيين هما "رطاوي ونهر عمر" والتي من المفترض تطوريها والوصول لانتاج نصف مليون برميل للحقلين، مبينا وجود" وجود كميات كبيرة من الغاز في الحقلين تصل الى 560 مليون قدم مكعب من الغاز, والتي تحتاج الى ان تعالج لانتاج الطاقة الكهربائية وايضا للبتروكمياويات.

واوضح الجواهري ان منظومة الجنوب المتكاملة تقدر كلفتها بنحو 53 مليار دولار على مدة 30 سنة وان الادارة فيها تصل الى 400 مليار دولار خلال 30 سنة.انتهى 1

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